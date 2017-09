Protestierer klettern vor Neuem Rathaus in Leipzig auf Fahnenmasten

Leipzig. Eine Protestaktion vor dem Neuen Rathaus hat am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 15 Uhr stellten mehrere Menschen Holzkreuze am Martin-Luther-Ring auf, teilte Polizeisprecherin Katharina Geyer auf LVZ-Anfrage mit. Offenbar hatten sie dies am Vormittag schon einmal getan. Zudem kletterten zwei der Protestierer auf Fahnenmasten vor dem Rathausgebäude. Auf einem gespannten Transparent war zu lesen: „Seenotrettung ist kein Verbrechen“ – offenbar ein Statement zum Umgang mit Flüchtlingskrise im Mittelmeer. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und versuchte, die Kletterer zu bewegen, von den Masten herunterzukommen.

F. D.