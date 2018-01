Prozess um Bombendrohung gegen Leipziger Schule: Täter muss wohl in Psychiatrie

Leipzig. Bombendrohungen, Angriffe auf Polizisten, verleumdende Anrufe: Der Leipziger Christian F. (39) steht seit Dienstag wegen einer Reihe von Straftaten vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Allerdings findet der komplette Prozess, für den bis Mitte Februar vier Verhandlungstage geplant sind, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Es war am 15. März 2015, als die Polizei bei Christian F. vorstellig wurde. Zwei Haftbefehle standen zur Vollstreckung aus. Doch laut der Staatsanwaltschaft war der Mann nicht gewillt, sich kampflos zu ergeben. So soll er mit Kabeln die Türklinke seiner Wohnung unter Strom gesetzt haben. Daraufhin setzten die Beamten eine Ramme ein, um die Wohnung zu stürmen. Christian F. habe nun mit einem Hammer nach den Einsatzkräften geworfen, so die Anklagebehörde, diese aber zum Glück verfehlt.

Sieben Monate später, am 17. Oktober 2015, sorgte er erneut für erhebliche Aufregung. Gegen 14.30 Uhr soll er über Notruf 110 angerufen und mit einer Bombe im Polizeirevier in der Ratzelstraße gedroht haben. Am Tag darauf rief er nach Erkenntnissen der Ermittler erneut bei der Polizei an, kündigte Schritte gegen „pädophile Pädagogen und Eltern“ an, benannte demnach eine Lehrerin sogar namentlich.

Einen Polizeigroßeinsatz soll der Beschuldigte am 15. März 2016 heraufbeschworen haben. An diesem Tag rief er erneut den Notruf 110 an, so die Staatsanwaltschaft, und setzte eine Bombendrohung für die Lindenauer Helmholtzschule ab. Die Polizei teilte damals mit, dass sich der Anrufer um 7.23 Uhr gemeldet und erklärt habe, in der Nähe des Schulsekretariats einen Sprengsatz platziert zu haben. Die Folgen waren beträchtlich: Frühmorgens musste das gesamte Schulgebäude mit 430 Schülern und 30 Lehrern evakuiert werden (die LVZ berichtete). Kurz darauf konnte die Kripo den Anrufer dank seines Mobiltelefons in seiner Wohnung festnehmen.

Verurteilt wird Christian F. für seine Taten aber wohl nicht. Aufgrund einer psychischen Erkrankung ist er schuldunfähig. Mithin handelt es sich bei dem Prozess am Landgericht auch um ein sogenanntes Sicherungsverfahren, bei dem es nicht um eine Verurteilung zu einem bestimmten Strafmaß geht, sondern um die Frage, ob der Beschuldigte in den Maßregelvollzug muss, in die Psychiatrie. Dort ist er gegenwärtig bereits untergebracht. Entscheidend ist die Frage, ob von dem Mann aufgrund seines gesundheitlichen Zustands weitere erhebliche Straftaten zu befürchten sind und er für die Allgemeinheit gefährlich ist.

Diese Besonderheit war auch der Grund dafür, dass die 5. Strafkammer die Öffentlichkeit gemäß Gerichtsverfassungsgesetz noch vor Verlesung der Antragsschrift – in Sicherungsverfahren gibt es keine Anklageschrift – für die Dauer der gesamten Verhandlung ausschloss.

Von Frank Döring