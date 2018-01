Prozess um „Mord ohne Leiche“ in Leipzig: Verteidigung ficht Urteil an

Leipzig. Das Mammutverfahren um den „Mord ohne Leiche“ geht in die nächste Runde. Wie das Landgericht Leipzig auf LVZ-Anfrage mitteilte, lag bis Freitagmittag zumindest eine Revision gegen das Urteil vor. Eingelegt wurde diese von der Verteidigung des Angeklagten Mohammad A. (23). Der Syrer war zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch die Anwälte der Mitangeklagten Entessar A. (40) und Santa A. (18) gegen das Urteil vorgehen werden. Die Frist dafür lief noch bis gestern um Mitternacht.

Die Syrer waren am Freitag voriger Woche von der 3. Strafkammer des gemeinschaftlich begangenen heimtückischen Mordes aus Habgier an dem Dolmetscher Farhad S. (30) aus Afghanistan schuldig gesprochen worden. Entessar A. bekam ebenfalls lebenslänglich, ihre Tochter Santa wurde nach Jugendrecht zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Verteidigung der beiden Frauen hatte auf Freispruch plädiert. Mohammad A., der die tödlichen Messerstiche gestanden hatte, sollte nach dem Willen seiner Anwälte allenfalls sechs Jahre Jugendstrafe wegen Totschlags bekommen. Nach Ansicht der Verteidigung war der Syrer zur Tatzeit ein 20-jähriger Heranwachsender, für den noch das Jugendstrafrecht angewendet werden könne. Das Gericht hielt die vorgelegten Dokumente jedoch für gefälscht.

Die Staatsanwaltschaft wollte hingegen keine Revision einlegen, wie Behördensprecherin Jana Friedrich am Freitag auf Anfrage sagte. Das Gericht sei im Wesentlichen dem Antrag der Anklage gefolgt – bis auf die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, womit eine vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren nicht möglich wäre.

Der Afghane Farhad S. (30) war am 27. November 2015 in der Wohnung der beiden Frauen im Leipziger Gerichtsweg regelrecht abgeschlachtet worden. Anschließend sollen die drei Syrer die Leiche in einem Waldstück in der Nähe von Magdeburg verscharrt haben. Ihr Tatmotiv war laut dem Gericht, sich in den Besitz des Vermögens von Farhad S. zu bringen. Die Leiche war dann überraschend im März 2017 – ein dreiviertel Jahr nach Beginn des Prozesses – entdeckt worden.Frank Döring

