Leipzig

Wie die Polizei mitteilte, uferte eine Prügelei in einem Leipziger Nachtclub in der Nacht zu Samstag in eine Kopfverletzung, eine Verfolgung und ein beschädigtes Auto aus. Die beiden Gruppen waren bereits im Club aufeinander losgegangen und setzten ihre Auseinandersetzung gegen 3.30 Uhr auf der Petersstraße im Zentrum fort. Ein 20-Jähriger wurde dabei mit einer Flasche am Kopf verletzt.

Mit seinen Freunden flüchtete er anschließend in einen PKW. Die Gruppe fuhr in ein Lokal in der Eisenbahnstraße. Kurz darauf erschienen mehrere vermummte Männer in einem anderen Fahrzeug und verlangten ebenso Zugang zum Lokal. Der 20-Jährige ergriff sogleich mit einem Freund über den Hinterausgang erneut die Flucht.

Die Vermummten schlugen daraufhin mit Holzlatten und Knüppeln auf das geparkte Auto der ersten Gruppe. Dabei zerstörten sie die Frontscheibe und hinterließen mehrere Dellen und Einbeulungen in dem Fahrzeug, bevor sie verschwanden. Am Lokal kam es zu keinen Sachschäden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der verletzte 20-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung seiner Kopfwunde ab.

Von LCL