Leipzig. Nach dem Fund einer Bombenattrappe in einem Leipziger Hostelzimmer wird nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Der 56-jährige Mann aus Südwestdeutschland, der zuletzt in dem Zimmer eingecheckt hatte, sei wegen kleinerer Delikte polizeibekannt und leide vermutlich unter psychischen Problemen, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt am Montag. Er sei nicht zuhause angetroffen worden, da er vermutlich weitergereist sei. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. „Wir gehen davon aus, dass er nicht mehr in Leipzig ist“, so Voigt. Das Motiv liege ersten Ermittlungen zufolge im persönlichen Bereich.

Beim Auschecken am frühen Samstagmorgen soll der 56-Jährige im A&O-Hostel in der Brandenburger Straße eine vermeintliche Bombe in seinem Zimmer hinterlassen haben. Nach Informationen von LVZ.de handelte es sich um mehrere Haushaltsgeräte mit heraushängenden Kabeln, die unter einer Decke versteckt waren. Daneben lag ein Zettel mit der Aufschrift „Achtung, hochexplosives Material“. Ein Sprengstoffkommando wurde alarmiert, das Hostel evakuiert. Erst nach mehreren Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

Gegen den 56-Jährigen wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Bei einem Nachweis der Tat kommen auf ihn hohe finanzielle Forderungen zu.

Von nöß