Leipzig

Für Nicole Borchert schließt sich ein Kreis: „Meinen Start in Leipzig werde ich immer mit dem Kinderbuch verbinden“, sagt die Psychologin. Und auch ihr Weggang hat einen zeitlichen Bezug dazu. Denn die Geschichte über Alessa, deren Papa ins Gefängnis muss, ist nun sogar ins Griechische übersetzt worden.

2007 hatte Nicole Borchert in der Justizvollzugsanstalt (JVA) mit Haftkrankenhaus im Rahmen einer Elternzeitvertretung begonnen. In Rekordzeit startete sie ein ausgesprochen ungewöhnliches Projekt. Denn sie schrieb 2008 mit Häftlingen das Kinderbuch „Wir treffen uns im Traum“. Die Idee: Die „Geschichte über Papa im Gefängnis“ soll betroffenen Eltern helfen, ihren Kindern die teils bittere Wahrheit altersgerecht nahezubringen.

Riesige Resonanz

Die Resonanz war riesig. Es gab Anfragen aus ganz Deutschland, aus der Schweiz und selbst aus Australien. Diese erreichten die engagierte Psychologin auf ihren weiteren Stationen in den JVA Zeithain und Torgau, bevor sie ab Januar 2010 unbefristet im Leipziger Gefängnis angestellt wurde.

„Und genau zehn Jahre später ist das Büchlein also ausgewandert ...“, freut sich die inzwischen 40-Jährige. Denn 2018 wurde „Wir treffen uns im Traum“ ins Griechische übersetzt. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Generalsekretariats für Kriminalpolitik des Justizministeriums in Athen hatte angefragt, ob sie die Geschichte übernehmen dürften. Man bemühe sich seit einigen Jahren ebenfalls „um einen familienfreundlichen Vollzug“ und habe „bereits einige kindgerechte Besucherzimmer in den Haftanstalten Griechenlands geschaffen“, hieß es in der Anfrage.

Wechsel in JVA Waldheim

Mit verschiedenen Projekten wolle man „die Kollateralschäden einer Inhaftierung auf die Familie mildern“. Nachdem das sächsische Justizministerium zustimmte, stand dem Projekt nichts im Wege. Das Buch mit seinen hübschen Illustrationen wurde in griechischer Sprache herausgegeben. Zu den Adaptionen auf dortige Lebensverhältnisse gehört, dass statt einer kleinen nun eine Großfamilie und statt eines Zoos ein Volksfest vorkommt. Nicole Borchert bekam jetzt ein Exemplar aus Athen zugesandt.

Nun „wandert“ quasi auch die 40-Jährige, die seit einem Jahr außerdem Pressesprecherin der JVA Leipzig war, aus – wenn auch „nur“ bis in die Justizvollzugsanstalt Waldheim. Bereits ab Montag wird sie dort die fachliche Leitung der sozialtherapeutischen Abteilung und der Abteilung für Strafgefangene mit angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung übernehmen. In der Sozialtherapie sollen Häftlinge behandelt werden, „bei denen eine erhebliche Gefährlichkeit für Straftaten gegen Leib und Leben, die persönliche Freiheit oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung identifiziert wurde“, so Borchert.

Trotz ihres Wechsels bleibt sie weiterhin in zwei vom sächsischen Justizministerium berufenen Arbeitsgruppen. Die eine erarbeitet Mindeststandards psychologischer Arbeit im Justizvollzug und ist für die Qualitätssicherung in der Umsetzung verantwortlich. Zum anderen handelt es sich um einen Expertenpool, der sich mit Prognosen bei Sicherungsverwahrten und bei Gefangenen mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder anhängiger Sicherungsverwahrung befasst.

„Spürbare Lücke“

Leipzigs JVA-Chef Rolf Jacob verliert die „engagierte und fachlich hervorragende Psychologin, die es versteht, auch mit schwierigen Gefangenen tragfähige Lösungen zu erarbeiten“, nur ungern. Sie werde eine „spürbare Lücke“ hinterlassen.

„Wir treffen uns im Traum“ ist über www.gitterladen.de erhältlich.

Von Sabine Kreuz