Leipzig

Ein Radfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Leipzig-Heiterblick schwer verletzt worden. Der 53-Jährige fuhr um 18.30 Uhr auf der Portitzer Allee in südlicher Richtung, als er laut Polizei auf der falschen Straßenseite, jedoch bei grünem Ampelsignal, die Hertzstraße passieren wollte. Dabei bemerkte er ein Auto, das wohl bei „Rot“ von der Hertzstraße nach links auf die Portitzer Allee biegen wollte. Beim Versuch zu Bremsen wurde er dann über seinen Lenker geschleudert und verletzte sich schwer.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wir gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion in der Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig oder tagsüber unter der der Nummer (0341) 25 52 85 1 beziehungsweise der (0341) 25 52 91 0 zu melden.

Von anzi