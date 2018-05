Leipzig

Ein 73-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend nach einem Sturz gestorben. Wie ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei in Leipzig mitteilte, sei der Radler am Schleußiger Weg (nahe der Auffahrt zur Bundesstraße 2) beim Überqueren der Straße aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt, mit dem Kopf auf die Fahrbahn geprallt und in Folge der schweren Verletzungen verstorben.

„Ein Fremdverschulden wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht angenommen“, so der Behördensprecher. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr. Die Familienangehörigen wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Dies ist bereits der dritte tödliche Rad-Unfall in Leipzig in den vergangenen Wochen: Ende März wurde eine 31-jährige Radfahrerin auf der Prager Straße von einem Lastwagen überrollt, sie verstarb später im Krankenhaus. Am 30. April wurde ein 16-jähriges Mädchen auf dem Martin-Luther-Ring von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und tödlich verletzt.

Von bw