Radfahrer beim Überqueren der Berliner Straße schwer verletzt

Leipzig. Ein Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Sturz auf der Berliner Straße schwer verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der 31-Jährige die Kreuzung an der Rackwitzer Straße querte, als dort einige Autos im Stau vor der Berliner Brücke standen.

Der Mann fuhr zwischen zwei Autos hindurch. In diesem Moment setzten sich die Wagen aber wieder in Bewegung und der 53-jährige Fahrer des hinteren Autos stieß gegen den Radfahrer. Das Rad wurde gegen den voranfahrenden Wagen geschleudert und der 31-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

