Leipzig

Am Donnerstag hat ein Radfahrer gegen 17 Uhr in der Mariannenstraße in Leipzig-Neuschönefeld einen Autofahrer verletzt. Der 56-jährige Fahrer eines PKW war laut Polizeiangaben in Richtung Hermann-Liebmann-Straße unterwegs, als zwei parallel fahrende Radler vom Fußweg auf die Straße fuhren. Der 56-Jährige musste abbremsen und hupte.

Daraufhin beleidigte ihn einer der Radfahrer. An der nächsten Kreuzung fuhr der junge Mann an dem Auto vorbei und trat gegen den Wagen. Der Autofahrer stieg aus und hielt das Fahrrad fest, um ihn zur Rede zur stellen. Der Radfahrer reagierte, indem er den 56-Jährigen mehrfach gegen Kopf und Brust schlug. Umstehende Passanten trennten die beiden Männer schließlich voneinander. Der Autofahrer trug nach der Attacke Verletzungen davon.

Der Fahrradfahrer flüchtete daraufhin mit seiner Begleiterin vom Ort des Geschehens. Er wird als etwa 1.80 Meter großer junger Mann zwischen 20 und 30 Jahren mit schlanker Statur und langen Haaren beschrieben.

hgw