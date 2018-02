Radfahrer erhält gestohlenes Dirtbike zurück - nach mehr als zwei Monaten

Leipzig. Ein im Dezember in Taucha gestohlenes Fahrrad ist mehrfach in Leipzig aufgetaucht und konnte nun am Sonntag von der Polizei sichergestellt werden. Wie die Beamten berichteten, wurde das Fahrrad anhand seiner individuellen Merkmale eindeutig als das gestohlene Rad identifiziert.

Dem 23-jährigen Besitzer war sein Gefährt bereits am 1. Dezember bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Taucha gestohlen worden. Das Rad hatte nach Angaben des Besitzers einen Wert von rund 1500 Euro und hatte auffällige orangene Felgen. Dann erkante ein Freund des Besitzers das Rad in einem Video auf der Internet-Plattform „Instagram“.

Ein weiterer Bekannter sah das Rad auf der Berliner Brücke in Leipzig. Nach einem Gespräch mit dem neuen Besitzer informierte der ursprüngliche Besitzer erneut die Polizei. Noch am selben Abend durchsuchten die Beamten die Wohnung des 19-Jährigen und seiner Eltern. In den Kellerräumen der Wohnung konnten die Beamten insgesamt sechs Fahrräder beziehungsweise Fahrradrahmen und Federgabeln sicherstellen. Das gesuchte Fahrrad war allerdings nicht dabei.

Da der 23-Jährige wohl alle seine Freunde auf sein fehlendes Eigentum aufmerksam gemacht hatte, meldete sich am Sonntag ein dritter Freund bei der Polizei. Er hatte das Rad in Leipzig-Grünau in der Skaterhalle der Alten Salzstraße wieder erkannt. Die Beamten konnten das Rad nach mehr als zwei Monaten sicherstellen und informierten den rechtmäßigen Besitzer.

Nun muss geprüft werden, ob der 19-Jährige – als zwischenzeitlicher Besitzer – das teure Rad selbst gestohlen hatte oder, wie er sagte, es selbst erworben hatte.

dei