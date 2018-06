Leipzig

In Leipzig ist ein 44-jähriger Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und ist verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte fuhr die 67-jährige Autofahrerin aus einer Einfahrt und übersah dabei den herannahenden Radfahrer. Der 44-Jährige blieb bei dem Zusammenprall an der Stoßstange hängen und stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

thiko