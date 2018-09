Leipzig

Am Mittwochnachmittag ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall im Leipziger Zentrum leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 31-jährige Radler gegen 15.50 Uhr vom Böttchergäßchen links in die Reichsstraße abbiegen. Eine 59-jährige Autofahrerin beachtete den von rechts kommenden Fahrradfahrer nicht und erfasste ihn. Er erlitt eine Kopfplatzwunde sowie Prellungen und wurde in einer Klinik behandelt. An Fahrrad und Auto entstand ein Schaden von mehr als 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

