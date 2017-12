Radfahrer in Leipzig von Auto erfasst und leicht verletzt – Zeugen gesucht

Leipzig. Nach Informationen der Polizei ist ein 29-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag kurz nach vier Uhr auf dem Täubchenweg gefahren und wollte links in die Anna-Kuhnow-Straße abbiegen. Dabei erfasste ihn ein 44-jähriger Autofahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Die zwei Unfallbeteiligten machen zum Hergang unterschiedliche Angaben, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst (Schongauerstraße, Tel. 0341 25 52 85 1) zu melden.

ThTh