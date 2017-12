Radfahrer rauben Frauen in Leipzig aus

Leipzig. Zwei Frauen sind am Donnerstag in Leipzig von Radfahrern ausgeraubt worden. Eine 82-Jährige überquerte gegen 8.15 Uhr die Leonhardt-Franke-Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Mitte der Straße kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen und entriss ihr die Handtasche. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 9.25 Uhr kam einer 66-Jährigen auf dem Fußweg der Heiterblickallee ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Der Unbekannte riss der Frau die Tasche aus der Hand. Verletzt wurde die 66-Jährige den Angaben nach nicht.

Beide Frauen gaben an, dass der Täter männlich, schwarz gekleidet und auf einem Herrenrad unterwegs gewesen war. Wer Hinweise zu den Taten oder dem Täter geben kann, meldet sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

jhz