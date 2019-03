Leipzig

Eine 89-jährige Leipzigerin ist am Donnerstagmorgen von einem Radfahrer ausgeraubt worden. Die Seniorin befand sich gegen 10.15 Uhr in der Arno-Nitzsche-Straße in Höhe der Zwickauer Straße vor einem Hochhaus, als sich der Radler näherte. Im Vorbeifahren entriss er ihr die Handtasche, teilte die Polizei mit. Ein Passant – ein Mann mittleren Alters – kam der Frau zur Hilfe. Dieser konnte aber nicht verhindern, dass der Räuber in Richtung Innenstadt flüchtete.

Der Täter war mit einer dunkelblauen oder schwarzen Jacke bekleidet. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Zum Fahrrad liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der der 89-Jährigen zur Hilfe kam. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

joka