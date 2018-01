Leipzig. Am Mittwochabend hat sich ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem 28 Jahre alten Fahrradfahrer in Leipzig-Plagwitz schwer am Kopf verletzt. Laut Polizei war der ältere der beiden unerlaubterweise in falscher Richtung den Radweg entlanggefahren. Der Entgegenkommende konnte ihm am Eingang der Schwimmhalle Antonienstraße nicht mehr ausweichen. Der 16-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

vm