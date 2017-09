Radfahrer überfällt 71-Jährige am auf dem Weg zum Allee Center in Grünau

Leipzig. Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr eine Seniorin in Leipzig-Grünau überfallen. Die Polizei teilte mit, dass die 71-Jährige auf der Alten Salzstraße in Richtung Allee Center unterwegs war. Der Überfall ereignete sich an der Ecke zur Parkallee.

Der Räuber näherte sich der Frau von hinten auf dem Fahrrad und entriss ihr die Handtasche. Darin befanden sich persönliche Dokumente, ihre Schlüssel und etwas Bargeld. Die 71-Jährige rief um Hilfe, allerdings, so sagte sie später aus, sei in diesem Moment niemand in ihrer Nähe gewesen.

Die Polizei sucht dennoch Zeugen. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 1,80 Meter groß und in seinen 20ern. Er ist nach Polizeiangaben ein europäischer Typ mit kurzen hellen Haaren, einer schlanken, sportlichen Statur und einem breiten Gesicht. Er trug eine schwarze Sweatjacke mit Kapuze, eine dunkle enge Stoffhose oder Jeans und fuhr ein altes schwarzes Fahrrad.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

