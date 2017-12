Radfahrer und Fußgängerin in Leipzig von Autos erfasst

Leipzig. In Leipzig sind zwei Menschen durch Verkehrsunfälle mit Autos verletzt worden. So ist nach Polizeiangaben am Montagabend gegen 18.50 Uhr in Burghausen-Rückmarsdorf eine 19-Jährige über die Fahrbahn in Höhe eines Einkaufszentrums gerannt. Die junge Leipzigerin achtete dabei nicht auf den Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße und wurde von einem 22-jährigen Autofahrer erfasst. Durch den heftigen Aufprall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Unfall ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr an der Ecke Mosenthinstraße/ Delitzscher Straße in Eutritzsch. Wie die Polizei mitteilte, stieß dort eine 45-jährige Autofahrerin mit einem Radfahrer zusammen, den sie beim Abbiegen übersehen hatte. Der 35-jährige Radfahrer trug keinen Helm und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Auch er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

hgw.