Leipzig

Eine 34-jährige Radlerin ist Mittwochabend bei einem Unfall am Roßplatz im Leipziger Zentrum schwer verletzt worden. Das teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Eine Autofahrerin missachtete beim Abbiegen gegen 18.45 Uhr die Vorfahrt der Radfahrerin und erfasste sie mit ihrem Auto. Die 34-Jährige wurde schwer verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Die Autofahrerin beging Fahrerflucht. Nähere Informationen lagen Donnerstagmittag noch nicht vor.

Von soa