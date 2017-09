Radfahrerin bei Unfall in Leipzig-Lindenau lebensgefährlich verletzt

Leipzig. Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Lindenau: Gegen 11.40 Uhr ist eine Radfahrerin (63) an der Kreuzung Merseburger Straße Ecke Demmeringstraße von einem Lastwagen erfasst worden. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß derart schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte sie noch an der Unfallstelle reanimieren mussten. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei befindet sich die Frau in akuter Lebensgefahr.

An der Unfallstelle haben Experten von Polizei und Dekra die weiteren Ermittlungen übernommen. „Der genaue Hergang ist im Moment noch unklar“, so Polizeisprecherin Maria Braunsdorf. Die Kreuzung wurde ab 12.15 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt.

Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe meldeten durch die Streckensperrung entstandene Verspätungen.

F.D.