Leipzig. Eine 32-Jährige ist am Donnerstag um 11 Uhr in der Mühlstraße auf Höhe der Josephinenstraße gestürzt. Nach Angaben der Polizei verletzte sie sich so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Grund der Sturzes: Die Radfahrerin wollte nach links auf den Radweg der Prager Straße abbiegen, als sie von einem Auto überholt wurde. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte.

Auch wenn es zu keiner Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer kam, sucht die Polizei jetzt den Autofahrer als Unfallbeteiligten. Er habe gegen seine Pflicht zum Anhalten, der Übergabe seiner Personalien und der Pflicht der Hilfeleistung verstoßen. Auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in der Schongauerstraße 13 oder unter (0341) 25 52 851 beziehungsweise 25 52910 zu melden.

koku