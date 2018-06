Leipzig

Bei einem Unfall auf der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig wurde eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Eine 31-jährige Autofahrerin kam von der Paul-Gruner-Straße. Sie überquerte die Straßenbahnschienen auf der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Bernhard-Göring-Straße, obwohl das an der Stelle verboten ist. Dabei kam eine 28-jährige Radlerin von rechts und erschrak wegen der Autofahrerin, wie die Polizei bekannt gab.

Die Fahrradfahrerin bremste stark und verriss den Lenker, wobei sie stürzte. Die Autofahrerin sowie mehrere Passanten kamen der Verunglückten zu Hilfe. Die Radlerin wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die Polizei ermittelt gegen die 31-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

