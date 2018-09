Leipzig

Bei einem Unfall mit einem 13-jährigen Kind am Mittwoch ist ein Radfahrer in Leipzig schwer verletzt worden. Der 43-jährige Radler fuhr gegen 15.45 Uhr stadteinwärts auf einem getrennten Rad- und Gehweg an der Dieskaustraße, wie die Polizei bekannt gab. Ihm entgegen liefen zwei Kinder. Aus noch ungeklärter Ursache streifte der Fahrradfahrer das 13-jährige Kind, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die Angaben zur Fahrweise des Mannes oder dem Verhalten der Kinder geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0341) 25 52 85 1 bei der Verkehrspolizei zu melden.

ThTh