Leipzig

Am Dienstagabend hat ein Fahrradfahrer in Leipzig ein Ehepaar bedroht und beleidigt. Nach Polizeiangaben fuhr der Radler gegen 21.45 Uhr stadtauswärts auf der Erich-Zeigner-Allee. Das Ehepaar überholte ihn und er fühlte sich dermaßen bedrängt, dass er wütend wurde. Der 35-Jährige folgte dem Auto bis in eine Tiefgarage, wo er seiner Wut freien Lauf ließ.

Der Mann schlug mit der Faust gegen Scheiben des Autos und zwang den 33-jährigen Fahrer zu stoppen. Der Angreifer stieg von seinem Rad und schlug es gegen den Wagen. Der Autofahrer wollte aussteigen, wurde aber von seinem Kontrahenten daran gehindert, indem er sein Fahrrad gegen die Fahrertür drückte. Außerdem beleidigte der Rüpel das Ehepaar.

Der Radler flüchtete, doch die informierten Polizisten konnten ihn in der Nähe aufgreifen. Der 35-Jährige beruhigte sich und wollte sich bei dem Ehepaar entschuldigen. Die Frau und der Mann waren dazu aber laut Polizei nicht bereit, weil sie noch zu geschockt waren. Der Wagen wurde beschädigt. Der Randalierer muss sich nun wegen Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

