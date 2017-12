Radler schlägt Autofahrer ins Gesicht – Polizei sucht Zeugen

Leipzig. Wie die Polizei bekannt gab, ist ein 45-jähriger Pizzafahrer am Montagabend um halb Neun in seinem Firmenauto auf der Oststraße auf die Kreuzung Ost-/Riebeckstraße zugefahren und hielt an der roten Ampel. Weil sich an der Ampel der grüne Abbiegepfeil befindet, fuhr der Mann langsam vor, als ein Fahrradfahrer vom Bürgersteig kommend die Oststraße überqueren wollte. Beide Verkehrsteilnehmer berührten sich, doch stürzte der Radler nicht. Er legte dennoch sein Fahrrad ab und ging auf den 45-Jährigen los.

Der Fahrradfahrer schlug auf die Windschutzscheibe ein, die splitterte. Dann öffnete er die Autotür, schlug dem Fahrer ins Gesicht und fuhr schließlich davon. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und begab sich direkt zur Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem Täter geben können, werden gebeten, sic h beim Polizeirevier Leipzig-Südost (Richard-Lehmann-Straße 19, Tel. 0341 30 30 10 0) zu melden.

ThTh