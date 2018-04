Unfälle in Leipzig - Radler stürzt über geöffnete Autotür und wird verletzt

In einem ersten Fall befuhr ein 44-Jähriger gegen 17.45 Uhr die Nonnenstraße in Leipzig-Plagwitz und bog auf die Kolbestraße ab. Plötzlich öffnete der Fahrer eines am Rand stehenden Geländewagens ohne zu schauen die Tür. Der Radler stürzte darüber und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Um seine Wunden versorgen zu lassen, musste der 44-jährige Radler in ein Krankenhaus gebracht werden. An Wagen und Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Gegen den 56-jährigen Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Am Dienstagabend kam dann in der Gohliser Coppistraße eine 26-jährige Radfahrerin zu Fall, als ein 56-Jähriger ein Grundstück zwischen Dietzgen- und Sasstraße verließ. Dabei lief er ohne zu schauen auf den Radweg. Die Frau bremste noch scharf, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Die 26-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Der Fußgänger muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

joka