Leipzig

Am Donnerstagabend ist eine Radfahrerin in Leipzig-Gohlis gegen eine geöffnete Autotür geprallt und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige fuhr gegen 17 Uhr auf der Benedixstraße, als ein 25-jähriger Autofahrer seine Tür öffnete. Die Frau stieß dagegen und verletzt sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch das Fahrrad und das Auto wurde beschädigt, wie die Polizei bekannt gab.

