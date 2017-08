Radnabe verursacht schweren Unfall auf der A14 in Richtung Magdeburg

Leipzig. Auf der Autobahn 14 in Richtung Magdeburg hat sich am Montagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor dem Parkplatz Birkenwald bei Breitenfeld fuhr ein 40-Jähriger über ein Metallteil auf dem rechten Fahrstreifen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer hatte das Objekt kurz zuvor bemerkt, konnte aber nicht mehr ausweichen. Das Teil schleuderte anschließend durch die Windschutzscheibe des folgenden Autos und verletzte den 27-jährigen Fahrer an der Schulter.

Er verlor dir Kontrolle, prallte gegen den Wagen vor ihm und kam erst auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 27-Jährige musste in einem Leipziger Krankenhaus wegen seiner Schulterfraktur stationär behandelt werden. Das Metallteil stellte sich als Radnabe heraus, die sich in die Schulter gebohrt hatte.

Beide Wagen wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun und sucht Zeugen zu dem Unfall. Wer Hinweise dazu geben kann, welches Fahrzeug das Ersatzteil verloren hat oder wie es sonst auf die Autobahn gelangen konnte, meldet sich bitte bei der Autobahnpolizei telefonisch unter (0341) 25 52 911. Insbesondere werden Angaben über das amtliche Kennzeichen, den Fahrzeugtyp, die die Farbe, Aufschriften, sonstige Besonderheiten zum Auto und zum Fahrer gesucht.

