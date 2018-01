Räuber bedroht Angestellten in Leipziger Südvorstadt und erbeutet Bargeld

Leipzig. Ein Mann hat am Montagmorgen ein Geschäft in Leipzig-Südvorstadt überfallen und eine dreistellige Summe Bargeld erbeutet. Nach Angaben der Polizei stand der Täter um 9.50 Uhr plötzlich in dem Laden und bedrohte einen 32-jährigen Angestellten mit einem Werkzeug. Dieser übergab ihm das Bargeld aus der Kasse. Der Täter konnte flüchten. Zum Zeitpunkt des Überfalls hatte das Geschäft regulär noch nicht geöffnet, die Türen waren aber bereits aufgeschlossen.

Laut dem Angestellten ist der Täter 30 bis 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hager. Er hatte ungepflegte, glatte Haare, die er etwas länger über den Ohren trug. Er schwitzte stark, sprach akzentfrei Deutsch und hatte Zuckungen auf einer Gesichtsseite. Zudem trug er eine dünne Wind- und Regenjacke. Die Kripo ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

luc