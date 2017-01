Leipzig. Ein Unbekannter hat am späten Montagabend eine 28-Jährige auf ihrem Nachhauseweg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau zunächst mit der Straßenbahnlinie 1 aus der Innenstadt in Richtung Schönfeld-Abtnaundorf. An der Haltestelle Stannebeinplatz stieg sie gegen 23.55 Uhr aus der Bahn und ging durch den angrenzenden Park in Richtung ihrer Wohnung. Sie hielt dabei ihr Handy in der Hand, als sie von hinten Schritte hörte. Aus Angst drehte sie sich jedoch nicht um, sondern ging weiter. Plötzlich griff ein Unbekannter von hinten nach ihrem Smartphone und lief damit in Richtung Mariannenpark davon.

Geschockt ging die Bestohlene zunächst weiter in Richtung Paul-Heyse-Straße. Dort hielt ein Autofahrer an, der anschließend auch die Polizei verständigte. Nach Angaben der 28-Jährigen war der Täter größer als 1,68 Meter, trug kurze, schwarze Haare und einen parkaähnlichen, gesteppten Mantel mit Kapuze und Fellkragen. Die Geschädigte erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

nqq