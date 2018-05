Leipzig

Bei einem Überfall auf eine Spielothek in Leipzig-Möckern ist am Mittwochabend eine 61-jährige Mitarbeiterin verletzt worden. Ein Räuber stürmte gegen 22 Uhr in das Lokal in der Georg-Schumann-Straße und bedrohte die alleine anwesende Frau mit einem Messer, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Mann entriss der Angestellten den Schlüssel für die Kasse und konnte eine niedrige vierstellige Summe Bargeld erbeuten, so Polizeisprecherin Maria Braunsdorf. Die 61-Jährige wehrte sich und wurde dabei vom Täter ins Gesicht geschlagen. Sie erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten. Sie konnte das Krankenhaus noch am Abend wieder verlassen.

Der Täter flüchtete offenbar zu Fuß. Er sprach nach Angaben der Mitarbeiterin kein Deutsch, soll mindestens 1,80 Meter groß, schlank und 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte ein rundes Gesicht, kurzes dunkelbraunes Haar und Ansätze einer Stirnglatze. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen T-Shirt mit Aufdruck, einer ausgewaschenen blauen Jeans und Turnschuhen.

Von nöß