Leipzig

Sie war auf dem Weg zur Arbeit, als die Räuber zuschlugen: Eine 31-jährige Frau ist am helllichten Tag an der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof überfallen worden. Sie wartete am Dienstag gegen 8.50 Uhr auf eine Straßenbahn der Linie 1 oder 3 in Richtung Listplatz, teilte Polizeisprecherin Birgit Höhn mit. Plötzlich herrschten sie zwei unbekannte Männer an: „Tasche her!“ Sie zerrten an der Handtasche und versuchten, diese der Frau zu entreißen. Ein Täter drohte gar: „Ich stech‘ dich ab!“ – und packte die Leipzigerin am Jackenärmel.

Frau musste ins Krankenhaus

Zum Glück schaffte es die Frau, sich loszureißen und mit ihrer Tasche in ein Geschäft am Hauptbahnhof zu fliehen. „Ein Mitarbeiter informierte sofort die Bundespolizei“, so Höhn. „Beamte der Polizeidirektion brachten die junge Frau, die offensichtlich einen Schock erlitten hatte, vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.“

Eine detaillierte Beschreibung der Täter liegt den Ermittlern bislang nicht vor. Das Opfer sagte lediglich aus, dass die Männer deutsch gesprochen hätten. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Raubes und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0341 96646666 entgegengenommen.

Von F. D.