Leipzig

Zwei Männer haben am Mittwochabend in Leipzig-Miltitz einen 31-Jährigen ausgeraubt. Das Opfer trank laut Polizei gegen 23 Uhr in der Straße am See ein Feierabendbier, als er von einem der Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde und das Bewusstsein verlor. Nach dem Erwachen musste er feststellen, dass die beiden Angreifer sein Handy und sein Portemonnaie gestohlen hatten.

Besonders ärgerlich: Im Geldbeutel befand sich nach Angaben des Geschädigten ein dreistelliger Geldbetrag, den er erst kurz zuvor beim Glücksspiel gewonnen hatte. Die Polizei ermittelt wegen Raubs. Der 31-Jährige sagte aus, dass einer der Täter ein orangefarbenes, der andere ein schwarzes T-Shirt getragen habe.

Von anzi