Leipzig

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 10 Uhr in Leipzig-Paunsdorf gegen mehrere parkende und vorbeifahrende Autos getreten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 37- und 32-jährigen Tatverdächtigen von alarmierten Beamten gestellt.

Der 37-Jährige wehrte sich massiv gegen die Kontrolle, bedrohte die Einsatzkräfte und zerstörte schließlich zwei Scheiben des Streifenwagens. Dabei zog sich der polizeilich bekannte Mann Schnittverletzungen zu und musste zur Begutachtung seines körperlichen sowie psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Komplize hatte sich nach ersten Fluchtversuchen hingegen ruhig verhalten.

Am Streifenwagen entstand ein Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe, zur Schadenshöhe an den weiteren Fahrzeugen kann noch keine Angabe gemacht werden.

Von fbu