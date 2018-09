Leipzig

Sechs Männer haben in der Nacht zum Mittwoch drei Fahrzeuge in Leipzig-Lindenau beschädigt. Als die Polizei gegen 4 Uhr in der Aurelienstraße eintraf, schlugen und traten die Täter auf drei Fahrzeuge ein. Die Männer – drei davon mit freiem Oberkörper – flüchteten, als sie die Polizei bemerkten. Einer sprang dabei von der Motorhaube eines Volvo. Ein weiterer verlor seine Gehhilfe, und lief dennoch davon.

Die Männer rannten in Richtung Karl-Heine-Straße. Zwei der Flüchtenden versuchten sich auf einer Freifläche zu verstecken. Als die Beamten die beiden bemerkten, sprangen diese auf und liefen los. Einem gelang die Flucht. Der andere wurde vorläufig festgenommen. Dabei habe sich der Jugendliche laut Polizei zu Boden fallen lassen. Rettungssanitäter stellten später eine Beinverletzung fest. Laut Polizei soll er sich diese selbst beigebracht haben. Der 16-Jährige lehnte eine Behandlung durch eine Rettungsassistentin ab. Diese soll er zuvor mit anzüglichen Gesten bedacht haben.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit auf die Wache, um ihn weiter zu vernehmen und seine Identität zweifelsfrei zu klären. Die Ermittlungen nach den Mittätern dauern an. Die Höhe der an den Autos angerichteten Sachschäden ist noch unklar.

joka