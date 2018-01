Rangelei zwischen Diebespaar und Ladendetektiv – Frau schlägt mit Flasche zu

Als ein Ladendetektiv einen 32-jährigen Mann dabei ertappte, wie er in einem Drogeriemarkt mehrere Produkte in seiner Jacke verschwinden ließ, kam es zu einer heftigen Rangelei zwischen den beiden. Laut Polizei kam dem Dieb seine mutmaßliche 25-jährige Komplizin zu Hilfe und schlug mit einer Weinflasche auf den Detektiv ein und verletzte ihn am Kopf – obwohl sie ein zweijähriges Kind dabei hatte.

Wie die Beamten berichten, stürzten bei dem Gerangel beide Männer zu Boden. Die junge Frau zog jedoch den Ladendetektiv zur Seite, sodass das Diebespaar gemeinsame mit dem Kleinkind fliehen konnte. Kurz darauf fasste sie jedoch die Polizei auf ihrer Flucht.

Der Mann wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die ihm der Ladendetektiv mit einem Teleskopschlagstock zugefügt haben soll. Gegen den Detektiv wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Dieb und seine Komplizin müssen sich wegen Diebstahl und teilweise schwerer Körperverletzung verantworten, der Mann zusätzlich wegen Sachbeschädigung. Die Polizei stellte schließlich das gemeinsame Diebesgut sicher: Eine Windelpackung und ein elektrisches Fondue-Set, Gesamtwert 30 Euro.

vm