Rauchwolken über Gohlis: Haus in der Georg-Schumann-Straße brennt

Leipzig. Am Samstagnachmittag ging ein leerstehendes Wohnhaus in Leipzig-Gohlis in Flammen auf. Wegen der starken Rauchentwicklung stand eine schwarze Wolke über der Georg-Schumann-Straße zwischen Lützow- und Sassstraße. Wegen der Gefahr des Übergreifens wurden die Bewohner zweier angrenzender Gebäude in Sicherheit gebracht. Dabei kam ein Polizeibeamter zu Fall und verletzte sich. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Auch ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen, noch bis in die Nacht waren die Einsatzkräfte mit Restablöschungen beschäftigt. Das Gebiet wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt.

Zeugen vor Ort berichteten davon, dass die Flammen am Nachmittag aus den Fenstern des Gebäudes schlügen. Durch die starke Rauchentwicklung würde in angrenzenden Gebieten teilweise Asche herabregnen. Bedingt durch die Löscharbeiten war die Georg-Schumann-Straße teilweise gesperrt. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) informierten, kam es auf den Straßenbahnlinien 10 und 11 zu Einschränkungen. Die Trams verkehrten bis auf weiteres zwischen den Haltestellen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Georg-Schumann/Lindenthaler Str. über den Nordplatz, die Gohliser Straße sowie Menckestraße.

Ein leerstehendes Wohnhaus ist am Samstagnachmittag in der Georg-Schumann-Straße in Leipzig-Gohlis in Flammen aufgegangen. Zur Bildergalerie

joka