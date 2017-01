Leipzig. Die Auswertung der Razzia in der Messestadt läuft auf Hochtouren. 600 Beamte waren am Donnerstag im Einsatz und durchsuchten mehrere Objekte in Leipzig, Schwerpunkt war die Eisenbahnstraße. Wie Jana Friedrich von der Leipziger Staatsanwaltschaft am Freitag gegenüber LVZ.de sagte, wurde inzwischen ein Haftbefehl gegen einen 50-Jährigen beantragt, der bei der Razzia festgenommen wurde. Gegen ihn bestehe dringender Tatverdacht wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Laut Friedrich wurden bei ihm unter anderem größere Mengen Heroingemisch gefunden.

luc