Leipzig. Erneuter Schlag gegen die Drogenszene im Umfeld von Hauptbahnhof und Schwanenteich in Leipzig: Am Dienstag durchkämmte ein Großaufgebot der Polizei die einschlägigen Anlaufpunkte der Rauschgiftdealer. Gegen das von Nordafrikanern dominierte Drogenhändler-Milieu im Bahnhofsumfeld gehen Bundes- und Landespolizei schon seit Längerem vor.

Bei dem Einsatz kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Die Beamten fanden am Dienstag laut Augenzeugen nicht nur Drogen in den Gebüschen des Parks. Offenbar waren dort auch zahlreiche persönliche Gegenstände deponiert, die aus Taschendiebstählen stammen könnten. Konkrete Ergebnisse ihrer jüngsten Razzia will die Polizei allerdings erst am Mittwoch bekanntgeben.

Regelmäßig Einsätze

Bereits in ähnlichen Einsatzen wurden in der Vergangenheit mit Hilfe von speziellen Suchhunden Rauschgiftverstecke am Schwanenteich, im Müller-Park und am Georgiring ausgehoben, hinter der Oper fanden sich auch Drogendepots unter der Erde.

Wie angespannt die Lage in dem Bereich ist, zeigen auch die häufigen gewaltsamen Auseinandersetzungen. Erst Ende März hatte ein Libanese (29) an der Goethestraße einen 25-Jährigen mit einem Messer am Rücken verletzt. Bei einer der schlimmsten Attacken stach im Dezember 2015 ein Tunesier (27) einen Marokkaner (29) nieder, verletzte ihn lebensgefährlich.

An den regelmäßigen Razzien sind neben der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Bahnhof/Zentrum häufig auch die Diensthundestaffel, die Fahrradstaffel, der Streifendienst des Polizeireviers Zentrum sowie Ermittler der Kripo und des Revierkriminaldienstes Zentrum beteiligt.

F. D.