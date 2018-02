Razzia gegen mögliche IS-Unterstützer in Leipzig – eine Festnahme

Leipzig. Bei einer Razzia gegen mögliche Unterstützer des Islamischen Staats ist am Montagmorgen in Leipzig ein Mann festgenommen worden. Außerdem seien zwei Wohnungen durchsucht und Beweismaterial sichergestellt worden, sagte Martin Steltner von der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin.

Nach Informationen von LVZ.de fand eine der Razzien in der Ludwigsburger Straße in Grünau statt. Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei seien dabei in der Nacht im Einsatz gewesen, berichteten Anwohner. Dass die Beamten des Landeskriminalamtes Berlin von Kräften aus Leipzig unterstützt wurden, bestätigte Polizeisprecher Uwe Voigt am Montag.

Unterstützung des IS in Syrien (Tweets vom 25./26.01.): Ermittlungsverfahren der GStA Berlin wegen des Verdachts der Verabredung eines Raubmords:

1 Beschuldigter verhaftet, 2 Wohnungen in Sachsen durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Gegenwärtig 4 Beschuldigte in U-Haft. — GenStA Berlin (@GStABerlin) February 12, 2018

Laut Steltner stehen die Maßnahmen in Verbindung mit einem geplanten Raubmord. Die Verdächtigen sollen vorgehabt haben, in Magdeburg Geld zu erbeuten und damit den IS in Syrien zu unterstützen.

Durchsuchungen bereits im Januar

Ende Januar hatte es deshalb bereits mehrere Razzien gegeben, drei Menschen wurden festgenommen. Unter anderem gelang den Beamten ein Zugriff nahe Leisnig, als mehrere Verdächtige über die Autobahn 14 flüchten wollten.

Islamismus: Durchsuchungen und Festnahmen in Sachsen. pic.twitter.com/1c9OvEQ9ZN — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 26, 2018

Insgesamt sitzen laut Generalstaatsanwaltschaft nun vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Wieso die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin die Ermittlungen führt, könne derzeit nicht bekanntgegeben werden, sagte Steltner. Auch genauere Hintergründe zum Ausmaß des Einsatzes und der geplanten Tat nannte er zunächst nicht.

jhz/nöß