Leipzig. Großeinsatz von Landeskriminalamt und Polizeidirektion Leipzig in der Eisenbahnstraße: Seit dem Mittag durchsuchen schwer bewaffnete Beamte mehrere Gebäude an der Durchgangsstraße. Im Umfeld befindet sich auch das Quartier der Streetgang United Tribunes. Augenzeugen berichten von Beamten mit Maschinenpistolen und Zivilkräften mit Sturmhauben. Cathleen Zink, Sprecherin des LKA, bestätigte den Einsatz. Sie wollte zu Hintergründen aber noch nichts sagen und kündigte für den Nachmittag eine Erklärung an.

Augenzeugen berichten außerdem, dass Steuerfahnder Material aus Spielhallen sichern. Möglicherweise richtet sich die Aktion gegen Betreiber von illegalem Glücksspiel. Vor Ort wurden auch Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde gesehen. An der Route befinden sich eine Reihe von Spielhallen, Wettbüros und Automatencafés.

Die Eisenbahnstraße und die Nebentrassen sind großflächig abgesperrt. Auch die Straßenbahnen der Linien 1, 3, 8 fahren nicht wie gewohnt.

Laut LKA-Sprecherin Zink werden auch an anderen Orten zahlreiche Objekte durchsucht. "Díe Einsatzkräfte sind in der Innenstadt unterwegs", berichtete sie. Augenzeugen berichten von Beamten am Hauptbahnhof, der Kurt-Schumacher-Straße, der Jahnallee, dem Waldplatz und der Karl-Liebknecht-Straße.

