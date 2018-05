Leipzig

Ein 32-jähriger mutmaßlicher Randalierer ist in der Nacht zum Sonntag in Leipzig-Stötteritz von der Polizei gefasst worden. Der Mann soll in der Arnoldstraße an drei verschiedenen Autos jeweils einen Reifen zerstochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Zeuge alarmierte gegen 3 Uhr nachts die Ordnungshüter, die schnell vor Ort eintrafen. „Der Mann konnte dank einer präzisen Beschreibung in unmittelbarer Nähe gestellt werden“, berichtete Carsten Gürtler aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Bei ihm wurde auch ein potenzielles Tatwerkzeug sichergestellt.

Die Beamten stellten die Identität des Verdächtigen fest und ließen ihn wieder auf freien Fuß. Der 32-Jährige hat sich wegen Sachbeschädigung zu verantworten. Zu seinem Motiv konnte die Polizei keine Angaben machen.

nöß