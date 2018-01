Reisebus fährt in Anhänger mit Feuerholz - 59-Jähriger wird danach auf A 14 erfasst

Leipzig. Schwerer Unfall auf der Autobahn 14: Am Sonnabend ist gegen 20 Uhr in Höhe Engelsdorf ein Reisebus auf einen Transporter mit einem unbeleuchteten Anhänger aufgefahren. Durch den Aufprall kippte der Anhänger um, wie die Polizei berichtete. Die Ladung mit Feuerholz verteilte sich über beide Fahrstreifen in Richtung Dresden.

Der 59 Jahre alte Transporterfahrer wollte den Schaden begutachten und lief dafür auf die Autobahn. Dabei erfasste ihn eine 59-jährige Autofahrerin. Der Mann musste mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 22 Insassen des Reisebusses, ein Orchester aus Prag, seien unverletzt geblieben.

Die Autobahn war für Rettungs- und Aufräumarbeiten bis 0.45 Uhr in Richtung Süden komplett gesperrt.

