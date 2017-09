Reiterinnen von Unbekannten beleidigt – Jugendliche bei Sturz verletzt

Leipzig. Am Samstagnachmittag hat ein Mann mit Hund zwei Reiterinnen auf einem privaten Grundstück im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf beleidigt. Ein Pferd ging wegen des bellenden Tiers durch und warf seine Reiterin ab, die sich an der Hand verletzte, so die Polizei am Montag. Die beiden 13- und 16-Jährigen hatten dem Mann zuvor erklärt, dass er sich auf einem privaten Reitweg um eine Pferdekoppel befinde und sich dort nicht aufhalten dürfe. Der Mann reagierte mit Beleidigungen und setzte seinen Weg fort.

Dabei tänzelte sein Mischlingshund um die Pferde, worauf einer der Vierbeiner unruhig wurde. Als die Mädchen ihn aufforderten, seinen Hund zurückzurufen, tat der Unbekannte dies zwar. Wenig später rannte das Tier jedoch den Mädchen bellend hinterher.

Das Pferd der 16-Jährigen ging daraufhin durch, seine Reiterin stürzte und verletzte sich an der Hand. Der Mann ging mit seinem Hund weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Die Mädchen beschrieben den Mann wie folgt. Er war Anfang 40, ungefähr 1,60 Meter groß, hatte ein breites Gesicht und kurze, nicht mehr vollständige, dunkelblonde Haare. Er soll eine normale Körperstatur haben und trug dunkelblaue Jeans, eine schwarze geschlossene Jacke und grau-schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Er war mit einem Fahrrad und einem Mischlingshund unerlaubt gegen 16.45 Uhr auf dem Gelände des Reiterhofs in Schönefeld-Abtnaundorf unterwegs.

Wer den Mann kennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

dei