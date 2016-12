Leipzig . Am Mittwoch hat eine bisher unbekannte Person gegen 13.30 Uhr eine reizende Substanz in einer Berufs- und berufsbildenden Förderschule in der Endersstraße in Leipzig-Lindenau versprüht. Die Dämpfe gelangten laut Polizei in ein Klassenzimmer. Schüler und eine Lehrerin klagten daraufhin über Atemwegsbeschwerden und brennende Augen, sie mussten das Gebäude verlassen. Bei dem Vorfall wurden insgesamt 14 Schüler zwischen 16 und 17 Jahren verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

luc