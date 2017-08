Rettungskräfte holen drei Menschen aus dem Kulkwitzer See bei Leipzig

Leipzig. Drei Personen mussten nach einem Badeunfall am Kulkwitzer See nahe Leipzig am Sonntagnachmittag gerettet werden. Wie Polizeisprecherin Maria Braunsdorf gegenüber LVZ.de erklärte, waren die drei gegen 15.30 Uhr in Höhe des Stegs eines Segelsportclubs schwimmen, als eine der Personen unterging. Badegäste sollen zunächst zu den Ersthelfern gehört haben, heißt es von mehreren Zeugen vor Ort. Derzeit sind die Rettungskräfte dabei, eines der Unfallopfer zu reanimieren. Zum Zustand des Betroffenen und der anderen Schwimmer gibt es bislang keine Informationen.

Drei Menschen sind am Sonntagnachmittag aus dem Kulkwitzer See in Höhe des Strandbades Markranstädt gerettet worden. Der Zustand eines der Badegäste ist kritisch. (Bilder: Dirk Knofe) Zur Bildergalerie

Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort, um die psychologische Betreuung zu gewährleisten. Neben Polizei und Feuerwehr Leipzig sind auch Kräfte der nahegelegenen Freiwilligen Feuerwehren sowie der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft vor Ort.

Augenzeugen vor Ort berichten, dass viele Menschen versuchten, den drei Menschen zur Hilfe zu kommen. Mehrere Helfer sollen unter Schock stehen. Auf dem Freisitz des Bades waren weiterhin Gäste und beobachteten den Einsatz.

In einer Erstmeldung war noch von einem Einsatz am Stadtbad die Rede. Das hat sich mittlerweile als nicht richtig herausgestellt und wurde korrigiert.