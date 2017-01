Leipzig. Zwei jugendliche Graffiti-Sprayer wurden in der Nacht zu Donnerstag von der Bundespolizei in Leipzig nahe des Bayerischen Bahnhofs geschnappt. Die beiden Tatverdächtigen waren möglicherweise mit weiteren Sprayern unterwegs. Am Eingang des Citytunnels fanden die Beamten später ein Graffito vor, das sich über 32 Quadratmeter erstreckt.

Ein Anwohner hatte gegen 2.30 Uhr die Polizei verständigt und von verdächtigen Klappergeräuschen berichtet. Eine Personengruppe halte sich vor einem Wohnhaus auf. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion war schnell zur Stelle, worauf die Sprayer flüchteten. Zwei Verdächtige konnten die Beamten aber in der Kohlenstraße, Ecke Körnerstraße stellen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide seien bereits polizeibekannt. Bei dem Jüngeren, der schon wegen „Sachbeschädigung in Form von Graffiti“ in Erscheinung getreten sei, fanden die Polizisten zwei benutzte Sprühköpfe und jede Menge Farbe an der Jacke.

Das Strafverfahren gegen die beiden mutmaßlichen Sprayer wurde bereits eingeleitet. Drei weitere Personen seien in der Nacht unbekannt entkommen, so Bundespolizei-Sprecherin Yvonne Manger. Die Verdächtigen hätten aber auf der Flucht Beweismittel zurückgelassen, die Ermittlungen der Bundespolizei laufen.

