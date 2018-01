Roboter entschärft Sprengsatz am S-Bahnhof in Leipzig-Möckern

Leipzig. Mit dem Versuch, einen Ticketautomaten zu sprengen, haben Unbekannte am Mittwochmorgen den S-Bahn-Verkehr in Leipzig teilweise lahmgelegt. Ein Zeuge fand in dem Fahrkartengerät der Deutschen Bahn unweit der Unterführung am Bahnhof Slevogtstraße in Möckern einen nicht gezündeten Sprengsatz und alarmierte gegen 2.30 Uhr die Polizei. „Der Sprengkörper lag im Ausgabeschacht“, berichtete Polizeisprecherin Katharina Geyer gegenüber LVZ.de.

Sofort wurde der Bereich um die Slevogtstraße weiträumig abgesperrt. Der S-Bahn-Verkehr kam zum Erliegen. Die Bundespolizei rückte mit einem Entschärfungskommando an und setzte dabei einen ferngesteuerten Mini-Roboter ein, um den Sprengkörper zu bergen. Der Blindgänger wurde sichergestellt und abtransportiert. Schäden gab es nicht. Gegen 7 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es jedoch zu erheblichen Behinderungen.

Kripo sucht Zeugen

Um was für einen Sprengsatz es sich handelte und ob von ihm eine konkrete Gefahr ausging, wird nun untersucht. Zum Täter gibt es bislang keine heiße Spur. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in den frühen Morgenstunden Personen am S-Bahn-Haltepunkt gesehen hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von nöß