100 Zeugen und etliche Gutachter wurden gehört – ein Ende des Prozesses am Landgericht Leipzig ist dennoch nicht absehbar: Seit einem Jahr müssen sich vier Mitglieder der Hells Angels wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem Anwärter des verfeindeten Clubs United Tribunes (UT) in der Eisenbahnstraße verantworten.